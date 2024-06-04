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На Львовщине молния ударила в конюшню со скотом

4 июня 2024 14:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В результате удара молнии в конюшню на Львовщине погиб скот
Пожарные ГСЧС тушат огонь. Иллюстративное фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Стрыйском районе Львовской области в ночь на вторник, 4 июня, произошел пожар. В результате возгорания конюшни там сгорел скот.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Пожар на Львовщине 4 июня

Известно, что пожар в конюшне произошел в селе Горное Стрыйского района.

По предварительной информации, причиной возгорания стал удар молнии. Скот не удалось спасти из огня, животные сгорели.

Напомним, на улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева горело складское помещение. На месте работали аварийно-спасательные службы.

Также мы писали, что в Золочевском районе Львовской области произошел пожар. Представители ГСЧС спасли 30 тысяч цыплят.

Кроме того, в Киеве произошел пожар в многоэтажке. К счастью, пожарным удалось спасти троих детей и восемь взрослых.

пожар
Львовская область
молния
животные
сельское хозяйство

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