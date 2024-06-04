В результате удара молнии в конюшню на Львовщине погиб скот

На Львовщине молния ударила в конюшню со скотом
В Стрыйском районе Львовской области в ночь на вторник, 4 июня, произошел пожар. В результате возгорания конюшни там сгорел скот.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Пожар на Львовщине 4 июня
Известно, что пожар в конюшне произошел в селе Горное Стрыйского района.
По предварительной информации, причиной возгорания стал удар молнии. Скот не удалось спасти из огня, животные сгорели.
Напомним, на улице Николая Закревского в Деснянском районе Киева горело складское помещение. На месте работали аварийно-спасательные службы.
Также мы писали, что в Золочевском районе Львовской области произошел пожар. Представители ГСЧС спасли 30 тысяч цыплят.
Кроме того, в Киеве произошел пожар в многоэтажке. К счастью, пожарным удалось спасти троих детей и восемь взрослых.
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