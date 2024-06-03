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На Львівщині пожежники врятували 30 тисяч курчат — фото

3 червня 2024 12:24
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
На Львівщині пожежники врятували 30 тисяч курчат — фото
Пожежник на місці події. Фото: ДСНС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У суботу, 1 червня, у Золочівському районі на Львівщині сталася пожежа. Представники ДСНС врятували 30 тисяч курчат.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

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Пожежа у курнику на Львівщині. Фото: ДСНС

Пожежа у Золочівському районі — що відомо

"1 червня о 02:40 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в с. Переволочна Золочівського району в цегляній котельні, яка прибудована до господарської будівлі для вирощування курей", — йдеться в повідомленні.

Пізніше з’ясувалось, що пожежа виникла у котельні, вогонь перекинувся на господарську будівлю, де вирощували курей.

Впродовж чотирьох годин вогнеборці боролися з пожежею. Її ліквідували о 07:07.

Однак вогнем знищено дах котельні на площі 72 кв. м та твердопаливний котел, а також дах та утеплювач господарської будівлі для вирощування курей на площі 400 кв. м.

На щастя, 17 рятувальників за допомогою п'яти одиниць спецтехніки врятували 30 тисяч курчат та господарську будівлю.

Раніше ми повідомляли, що на штрафстоянці в Дарницькому районі Києва у понеділок, 27 травня, спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої згоріло майже 30 автомобілів. 

У Києві ввечері суботи, 25 травня, сталася пожежа. Вогонь здійнявся на території старовинного храму — Покровської церкви на Подолі, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття. Там горіло сміття.

птиці
пожежа
Львівська область
ДСНС

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