Во Львовской области пожарные спасли 30 тысяч цыплят.

Пожарный на месте происшествия. Фото: ГСЧС

В субботу, 1 июня, в Золочевском районе Львовской области произошел пожар. Представители ГСЧС спасли 30 тысяч цыплят.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Читайте также:

Пожар в курятнике на Львовщине. Фото: ГСЧС

Пожар в Золочевском районе — что известно

"1 июня в 02:40 спасатели получили сообщение о пожаре в с. Переволочная Золочевского района в кирпичной котельной, которая пристроена к хозяйственному зданию для выращивания кур", — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что пожар возник в котельной, огонь перекинулся на хозяйственное здание, где выращивали кур.

В течение четырех часов пожарные боролись с пожаром. Его ликвидировали в 07:07.

Однако огнем уничтожена крыша котельной на площади 72 кв. м и твердотопливный котел, а также крыша и утеплитель хозяйственного здания для выращивания кур на площади 400 кв. м.

К счастью, 17 спасателей с помощью пяти единиц спецтехники спасли 30 тысяч цыплят и хозяйственное здание.

Ранее мы сообщали, что на штрафстоянке в Дарницком районе Киева в понедельник, 27 мая, вспыхнул масштабный пожар, в результате которого сгорело почти 30 автомобилей.

В Киеве вечером субботы, 25 мая, произошел пожар. Огонь поднялся на территории старинного храма — Покровской церкви на Подоле, которая является памятником архитектуры XVIII века. Там горел мусор.