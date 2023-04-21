На Львівщині була загроза ракетного удару

Максим Козицький - голова Львівської ОВА. Фото: Facebook Максима Козицького

На Львівщині двічі сирени сповіщали про повітряну тривогу. О 00:09 цієї ночі була загроза ракетного удару через зліт МіГ-31К у рoсії, о 02:29 була загроза застосування ударних дронів з території poсiї. У Львівській області спокійно.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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