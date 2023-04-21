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На Львівщині була загроза ракетного удару, — Козицький

21 квітня 2023 11:39
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині була загроза ракетного удару
Максим Козицький - голова Львівської ОВА. Фото: Facebook Максима Козицького
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині двічі сирени сповіщали про повітряну тривогу. О 00:09 цієї ночі була загроза ракетного удару через зліт МіГ-31К у рoсії, о 02:29 була загроза застосування ударних дронів з території poсiї. У Львівській області спокійно.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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Переселенці. Евакуаційним транспортом у Львівську область прибули ще 46 вимушених переселенців. Евакуаційними потягами у Польщу з нашої області вирушили 1654 ВПО.

Стажування. Стажування "Академія перших можливостей", яке дає добрі результати у Львівській ОВА, ми вирішили масштабувати і на райони Львівської області. Мета програми  — сформувати у Львівській області нову генерацію державних службовців.

Меморандум про співпрацю. Ректор Київського університету права Юрій Бошицький та міський голова Бродів Анатолій Белей підписали меморандум. Документ передбачає співпрацю вишу та міста у підготовці майбутніх юристів, залучення студентів до участі в громадському житті та розвитку громади, а також підвищення кваліфікації працівників міської ради.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині у Золочівському районі ракета окупантів впала біля автобусної зупинки і не розірвалася. 

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