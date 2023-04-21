Во Львовской области была угроза ракетного удара

Максим Козицкий — председатель Львовской ОВА. Фото: Facebook Максима Козицкого

Во Львовской области дважды сирены извещали о воздушной тревоге. В 00:09 этой ночью была угроза ракетного удара из-за взлета МиГ-31К в России, в 02:29 была угроза применения ударных дронов с территории посии. Во Львовской области спокойно.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Переселенцы. Эвакуационным транспортом в Львовскую область прибыли еще 46 вынужденных переселенцев. Эвакуационными поездами в Польшу из нашей области отправились 1654 ВПЛ.

Стажировка. Стажировку "Академия первых возможностей", дающую хорошие результаты во Львовской ОВА, мы решили масштабировать и на районы Львовской области. Цель программы — сформировать во Львовской области новую генерацию государственных служащих.

Меморандум о сотрудничестве. Ректор Киевского университета права Юрий Бошицкий и городской голова Бродов Анатолий Белей подписали меморандум. Документ предусматривает сотрудничество вуза и города по подготовке будущих юристов, привлечению студентов к участию в общественной жизни и развитию общины, а также повышению квалификации работников городского совета.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области в Золочевском районе ракета оккупантов упала возле автобусной остановки и не разорвалась.