На Львівщині через нове провалля постраждали священик з дружиною

Провалля яке утворилось у Розвадові

У селі Розвадів, що біля Миколаєва на Львівщині, знову утворилося провалля ґрунту. Земля провалилась біля будинку священника.

Про це повідомили на кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрології ЛНУ імені Івана Франка.

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Подробиці

Напередодні, в яму у селі на Львівщині впала дружина священника. Він намагався її врятувати і теж упав. Священника і його дружину з травмами госпіталізували. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Скрін допису кафедри геології

"Не виключено, що такого роду підземні порожнини із склепінням стійкої рівноваги у селі Розвадів є і у інших локаціях та існує ризик їх обвалювання з часом, подібно до того, як це сталося 4 липня 2023 року, в результаті чого дві людини травмовано", — повідомляють на кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрології ЛНУ імені Івана Франка.

Додамо, що техногенна катастрофа в селі виникла два місяці тому після того, як фірма батька голови ЛОВА розпочала розвідувальне буріння газової свердловини поблизу села.

Нагадаємо, ми раніше питали, що у Львівській області стався витік газу. Витік газу стався в селі Розвадів Стрийського району Львівської області. Аварію на газопроводі було успішно зупинено на ранок 28 квітня.

Також, ми писали що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України" повідомили про те, що споживачі можуть передавати інформацію про розподіл та споживання газу за спрощеною процедурою. Налагоджено повну взаємодію кол-центрів Нафтогазу та Газмережі.