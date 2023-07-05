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На Львівщині через нове провалля постраждали священик з дружиною

5 липня 2023 14:04
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині через нове провалля постраждали священик з дружиною
Провалля яке утворилось у Розвадові
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У селі Розвадів, що біля Миколаєва на Львівщині, знову утворилося провалля ґрунту. Земля провалилась біля будинку священника. 

Про це повідомили на кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрології ЛНУ імені Івана Франка.

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Напередодні, в яму у селі на Львівщині впала дружина священника. Він намагався її врятувати і теж упав. Священника і його дружину з травмами госпіталізували. У поліції відкрили кримінальне провадження. 

Скрін допису кафедри геології
Скрін допису кафедри геології

"Не виключено, що такого роду підземні порожнини із склепінням стійкої рівноваги у селі Розвадів є і у інших локаціях та існує ризик їх обвалювання з часом, подібно до того, як це сталося 4 липня 2023 року, в результаті чого дві людини травмовано", —  повідомляють на кафедрі екологічної та інженерної геології і гідрології ЛНУ імені Івана Франка.

Додамо, що техногенна катастрофа в селі виникла два місяці тому після того, як фірма батька голови ЛОВА розпочала розвідувальне буріння газової свердловини поблизу села.

Нагадаємо, ми раніше питали, що у Львівській області стався витік газу. Витік газу стався в селі Розвадів Стрийського району Львівської області. Аварію на газопроводі було успішно зупинено на ранок 28 квітня.

Також, ми писали що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України" повідомили про те, що споживачі можуть передавати інформацію про розподіл та споживання газу за спрощеною процедурою. Налагоджено повну взаємодію кол-центрів Нафтогазу та Газмережі.

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