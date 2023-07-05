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Во Львовской области из-за новой пропасти пострадали священник с женой

5 июля 2023 14:04
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области из-за новой пропасти пострадали священник с женой
Пропасть которая образовалась в Розвадове
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В селе Розвадов, что возле Николаева на Львовщине, снова образовалась пропасть почвы. Земля провалилась у дома священника.

Об этом сообщили на кафедре экологической и инженерной геологии и гидрологии ЛНУ имени Ивана Франко.

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Подробности

Накануне в яму в селе на Львовщине упала жена священника. Он пытался ее спасти и тоже упал. Священника и его супругу с травмами госпитализировали. В полиции открыли уголовное производство.

Скрин сообщения кафедры геологии
Скрин сообщения кафедры геологии

"Не исключено, что такого рода подземные полости со сводом устойчивого равновесия в селе Розвадов есть и в других локациях и существует риск их обрушения со временем, подобно тому, как это произошло 4 июля 2023 года, в результате чего два человека травмированы", — сообщают на кафедре экологической и инженерной геологии и гидрологии ЛНУ имени Ивана Франко.

Добавим, что техногенная катастрофа в селе возникла два месяца назад после того, как фирма отца председателя ЛОВА начала разведывательное бурение газовой скважины вблизи села.

Напомним, мы ранее спрашивали, что во Львовской области произошла утечка газа. Утечка газа произошла в селе Розвадов Стрыйского района Львовской области. Авария на газопроводе была успешно остановлена на утро 28 апреля.

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сообщили о том, что потребители могут передавать информацию о распределении и потреблении газа по упрощенной процедуре. Налажено полное взаимодействие колл-центров Нафтогаза и Газсети.

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