На Львівській митниці чоловік перевозив незадекларований товар

Митник біля конфіскованого обладнання. Фото: Львівська митниця

На пункті пропуску "Шегині — Медика" під час огляду автомобіля "OPEL" митники виявили масштабну партію стоматологічного обладнання з Німеччини. Загалом заборонений товар був оцінений у п'ять мільйонів гривень.

Про це повідомили у Львівській митниці.

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Митники розповіли, що в багажному відділенні автомобіля, яким керував 49-річний мешканець Буковини, знаходилось 11 180 одиниць стоматологічних обертових інструментів німецького виробництва.

Для проходження митного контролю водій обрав смугу "зелений коридор". Але уникнути адміністративної відповідальності громадянину не пощастило.

За цим фактом митники склали протокол щодо недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон України.

"Орієнтовна вартість товарів, якими перевізник не зумів потішити вітчизняних стоматологів та власний гаманець, становить близько п'яти мільйонів гривень", — повідомили на митниці.

Стоматологічні обертові інструменти. Фото: Львівська митниця