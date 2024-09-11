На Львовской таможне мужчина перевозил незадекларированный товар

Таможенник возле конфискованного оборудования. Фото: Львовская таможня

На пункте пропуска "Шегини — Медика" во время осмотра автомобиля "OPEL" таможенники обнаружили масштабную партию стоматологического оборудования из Германии. В общей сложности запрещенный товар был оценен в пять миллионов гривен.

Об этом сообщили во Львовской таможне.

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Таможенники рассказали, что в багажном отделении автомобиля под управлением 49-летнего жителя Буковины находилось 11 180 единиц стоматологических вращающихся инструментов немецкого производства.

Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "зеленый коридор". Но избежать административной ответственности гражданину не удалось.

По этому факту таможенники составили протокол о недекларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины.

"Ориентировочная стоимость товаров, которыми перевозчик не сумел порадовать отечественных стоматологов и собственный кошелек, составляет около пяти миллионов гривен", — сообщили на таможне.

Медицинские инструменты. Фото: Львовская таможня