Побив чоловіка — на Львівщині оштрафували нападника

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: .sohu.com

У місті Броди Львівської області чоловік, який раніше вже мав судимість, почав конфлікт з іншим чоловіком та побив його. За це суд оштрафував нападника.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Згідно з деталями справи, 12 січня 2025 року підозрюваний почав словесний конфлікт з іншим чоловіком та вирішив заподіяти йому тілесні ушкодження. Так, він завдав один удар кулаком потерпілому та залишив йому синець на зовнішній поверхні лівого плеча. Такі травми відносять до легких тілесних ушкоджень.

Чоловік, який отримав травми, написав заяву в поліцію і справу передали до суду.

Рішення суду

Так, Бродівський районний суд Львівської області визнав винним чоловіка у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік внаслідок конфлікту штовхнув на землю та двічі вдарив по обличчю свого співрозмовника. Суд покарав його штрафом.

Також ми писали, що на Харківщині чоловік регулярно бив дружину і погрожував їй, що призводило до серйозних психологічних страждань.