Избил мужчину — на Львовщине оштрафовали нападающего

Судейский молоток. Иллюстративное фото: .sohu.com

В городе Броды Львовской области мужчина, который ранее уже имел судимость, начал конфликт с другим мужчиной и избил его. За это суд оштрафовал нападавшего.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Согласно деталям дела, 12 января 2025 года подозреваемый начал словесный конфликт с другим мужчиной и решил причинить ему телесные повреждения. Так, он нанес один удар кулаком потерпевшему и оставил ему синяк на внешней поверхности левого плеча. Такие травмы относят к легким телесным повреждениям.

Мужчина, который получил травмы, написал заявление в полицию и дело передали в суд.

Решение суда

Так, Бродовский районный суд Львовской области признал виновным мужчину в нанесении легких телесных повреждений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен.

Напомним, на Львовщине мужчина в результате конфликта толкнул на землю и дважды ударил по лицу своего собеседника. Суд наказал его штрафом.

Также мы писали, что на Харьковщине мужчина регулярно избивал жену и угрожал ей, что приводило к серьезным психологическим страданиям.