Чоловік на рік пішов у СЗЧ через хвору бабусю — суд його покарав

Затриманий військовослужбовець. Ілюстративне фото: "Мережа права"

У Львівській області військовий на рік самовільно залишив військову частину (СЗЧ), оскільки мав доглядати за хворою бабусею. Суд вирішив його покарати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що 13 січня 2022 року військовослужбовець-контрактник залишив свою військову частину, що тимчасово дислокувалася на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, без поважних причин. Перебуваючи поза частиною понад рік, він добровільно з’явився до прокуратури лише 27 квітня 2023 року.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, щиро розкаявся та пояснив, що був змушений залишити службу через сімейні обставини, зокрема необхідність догляду за хворою бабусею. Він просив суд призначити йому покарання з випробувальним терміном, зважаючи на його молодий вік.

Рішення суду

Суд, дослідивши обставини справи, визнав чоловіка винним у СЗЧ та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.

Проте, беручи до уваги каяття підсудного, його молодий вік та сімейні обставини, суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

Військовослужбовець зобов’язався виконувати всі обов’язки, передбачені випробувальним терміном, відповідно до вимог Кримінального кодексу України.

Раніше ми розповідали історію військовослужбовця, який скоїв СЗЧ та не повернувся на службу. Крім того, чоловік кинув у правоохоронців фугасну міну.

Також ми писали, що на Львівщині інший військовий здійснив самовільне залишення частини. Суд його покарав.