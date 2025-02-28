Мужчина на год ушел в СОЧ из-за больной бабушки — суд его наказал

Задержанный военнослужащий. Иллюстративное фото: "Мережа права"

Во Львовской области военный на год самовольно оставил воинскую часть (СОЧ), поскольку должен был ухаживать за больной бабушкой. Суд решил его наказать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что 13 января 2022 года военнослужащий-контрактник оставил свою воинскую часть, которая временно дислоцировалась на территории Международного центра миротворчества и безопасности. Находясь вне части более года, он добровольно явился в прокуратуру только 27 апреля 2023 года.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, искренне раскаялся и объяснил, что был вынужден оставить службу по семейным обстоятельствам, в частности из-за ухода за больной бабушкой. Он просил суд назначить ему наказание с испытательным сроком, учитывая его молодой возраст.

Решение суда

Суд, исследовав обстоятельства дела, признал мужчину виновным в СОЧ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Однако, принимая во внимание раскаяние подсудимого, его молодой возраст и семейные обстоятельства, суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Военнослужащий обязался выполнять все обязанности, предусмотренные испытательным сроком, в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы рассказывали историю военнослужащего, который совершил СОЧ и не вернулся на службу. Кроме того, мужчина бросил в правоохранителей фугасную мину.

Также мы писали, что на Львовщине другой военный совершил самовольное оставление части. Суд его наказал.