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На Львівщині чоловік потрапив до лікарні через обмороження сідниць

25 січня 2024 14:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Львівщині чоловік потрапив до лікарні через обмороження сідниць
Медсестра у лікарні. Фото: Flickr
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Львівській області стався інцидент з обмороженням. 49-річного чоловіка із Золочева було госпіталізовано з обмороженням другого ступеня сідничної ділянки.

Про це повідомляє ДСНС у Львівській області.

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"24 січня о 21:10 до рятувальників надійшло повідомлення, що до Золочівської центральної районної лікарні госпіталізовано 49-річного чоловіка, мешканця м. Золочева з діагнозом — обмороження другого ступеня сідничної ділянки", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що стан потерпілого оцінюється як середня тяжкість.

Як уникнути обмороження

Рятувальники надали кілька порад, як уникнути обмороження тіла

  • Одягайтеся у кілька шарів. Багатошаровий одяг створює ізоляційний шар повітря, який допомагає утримувати тепло. Ваш зовнішній шар повинен бути стійким до вітру та водонепроникним, щоб запобігти проникненню дощу та снігу.
  • Підтримуйте речі у сухості. Використовуйте термічний одяг та одяг для особливих умов. Термоодяг ідеально підходить для збереження тепла, і він буває різних типів. Вибирайте матеріали, які ефективно виводять вологу під час активних рухів на холоді. Якщо ваша активність буде невисокою, підійде одяг, що зберігає тепло.
  • Взуття має бути на товстій підошві. Уникайте вузького взуття на тонкій підошві та відсутності устілок, оскільки це може сприяти обмороженню.
  • Захищайте руки та обличчя. Подбайте про наявність теплих рукавичок та шапок. Для захисту обличчя можна використовувати баф, який добре вбирає вологу. За вітряної погоди використовуйте захисний крем, а не зволожуючий.
  • Не виходьте на холод із порожнім шлунком. У холодну погоду організму потрібно більше енергії. Візьміть із собою шоколадку чи енергетичний батончик для швидкого відновлення сил.
Обмороження
Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві водолази-рятувальники зняли з льоду дівчину з хлопцем. Постраждалі вийшли на небезпечну ділянку, але не змогли повернутись самостійно. Інцидент стався біля Дніпровської набережної.

Крім того, на Львівщині патрульні поліцейські нещодавно допомогли водію та пасажирам міжнародного автобуса, які застрягли на узбіччі через складні погодні умови. На борту транспорту перебував 21 пасажир.

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