На Львовщине мужчина попал в больницу из-за обморожения ягодиц
Во Львовской области произошел инцидент с обморожением. 49-летний мужчина из Золочева был госпитализирован с обморожением второй степени седалищного участка.
Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.
Какое состояние больного с обморожением
"24 января в 21:10 к спасателям поступило сообщение, что в Золочевскую центральную районную больницу госпитализирован 49-летний мужчина, житель г. Золочев, с диагнозом — обморожение второй степени седалищного участка", — говорится в сообщении.
В сообщении указывается, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.
Как избежать обморожения
Спасатели предоставили несколько советов, как избежать обморожения тела
- Одевайтесь в несколько слоев. Многослойная одежда создает изоляционный слой воздуха, который помогает удерживать тепло. Ваш внешний слой должен быть устойчивым к ветру и водонепроницаемым, чтобы предотвратить проникновение дождя и снега.
- Поддерживайте вещи в сухости. Используйте термическую одежду и одежду для особых условий. Термоодежда идеально подходит для сохранения тепла, и она бывает разных типов. Выбирайте материалы, которые эффективно выводят влагу при активных движениях на холоде. Если ваша активность будет невысокой, подойдет одежда, сохраняющая тепло.
- Обувь должна быть на толстой подошве. Избегайте узкой обуви на тонкой подошве и отсутствия стелек, так как это может способствовать обморожению.
- Защищайте руки и лицо. Позаботьтесь о наличии теплых перчаток и шапок. Для защиты лица можно использовать баф, который хорошо впитывает влагу. При ветреной погоде используйте защитный крем, а не увлажняющий.
- Не выходите на холод с пустым желудком. В холодную погоду организму необходимо больше энергии. Возьмите с собой шоколадку или энергетический батончик для быстрого восстановления сил.
Напомним, что в Киеве водолазы-спасатели сняли со льда девушку с парнем. Пострадавшие вышли на опасный участок, но не смогли вернуться самостоятельно. Инцидент произошел у Днепровской набережной.
Кроме того, на Львовщине патрульные полицейские недавно помогли водителю и пассажирам международного автобуса, застрявшим на обочине из-за сложных погодных условий. На борту транспорта находился 21 пассажир.
Читайте Новини.LIVE!