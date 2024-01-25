На Львовщине мужчина попал в больницу из-за обморожения ягодиц

Медсестра в больнице. Фото: Flickr

Во Львовской области произошел инцидент с обморожением. 49-летний мужчина из Золочева был госпитализирован с обморожением второй степени седалищного участка.

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

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"24 января в 21:10 к спасателям поступило сообщение, что в Золочевскую центральную районную больницу госпитализирован 49-летний мужчина, житель г. Золочев, с диагнозом — обморожение второй степени седалищного участка", — говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Как избежать обморожения

Спасатели предоставили несколько советов, как избежать обморожения тела

Одевайтесь в несколько слоев. Многослойная одежда создает изоляционный слой воздуха, который помогает удерживать тепло. Ваш внешний слой должен быть устойчивым к ветру и водонепроницаемым, чтобы предотвратить проникновение дождя и снега.

Многослойная одежда создает изоляционный слой воздуха, который помогает удерживать тепло. Ваш внешний слой должен быть устойчивым к ветру и водонепроницаемым, чтобы предотвратить проникновение дождя и снега. Поддерживайте вещи в сухости. Используйте термическую одежду и одежду для особых условий. Термоодежда идеально подходит для сохранения тепла, и она бывает разных типов. Выбирайте материалы, которые эффективно выводят влагу при активных движениях на холоде. Если ваша активность будет невысокой, подойдет одежда, сохраняющая тепло.

Используйте термическую одежду и одежду для особых условий. Термоодежда идеально подходит для сохранения тепла, и она бывает разных типов. Выбирайте материалы, которые эффективно выводят влагу при активных движениях на холоде. Если ваша активность будет невысокой, подойдет одежда, сохраняющая тепло. Обувь должна быть на толстой подошве. Избегайте узкой обуви на тонкой подошве и отсутствия стелек, так как это может способствовать обморожению.

Избегайте узкой обуви на тонкой подошве и отсутствия стелек, так как это может способствовать обморожению. Защищайте руки и лицо. Позаботьтесь о наличии теплых перчаток и шапок. Для защиты лица можно использовать баф, который хорошо впитывает влагу. При ветреной погоде используйте защитный крем, а не увлажняющий.

Позаботьтесь о наличии теплых перчаток и шапок. Для защиты лица можно использовать баф, который хорошо впитывает влагу. При ветреной погоде используйте защитный крем, а не увлажняющий. Не выходите на холод с пустым желудком. В холодную погоду организму необходимо больше энергии. Возьмите с собой шоколадку или энергетический батончик для быстрого восстановления сил.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве водолазы-спасатели сняли со льда девушку с парнем. Пострадавшие вышли на опасный участок, но не смогли вернуться самостоятельно. Инцидент произошел у Днепровской набережной.

Кроме того, на Львовщине патрульные полицейские недавно помогли водителю и пассажирам международного автобуса, застрявшим на обочине из-за сложных погодных условий. На борту транспорта находился 21 пассажир.