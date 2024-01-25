Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине мужчина попал в больницу из-за обморожения ягодиц arrow

На Львовщине мужчина попал в больницу из-за обморожения ягодиц

25 января 2024 14:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На Львовщине мужчина попал в больницу из-за обморожения ягодиц
Медсестра в больнице. Фото: Flickr
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во Львовской области произошел инцидент с обморожением. 49-летний мужчина из Золочева был госпитализирован с обморожением второй степени седалищного участка. 

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

Читайте также:

Какое состояние больного с обморожением

"24 января в 21:10 к спасателям поступило сообщение, что в Золочевскую центральную районную больницу госпитализирован 49-летний мужчина, житель г. Золочев, с диагнозом обморожение второй степени седалищного участка", — говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести.

Как избежать обморожения

Спасатели предоставили несколько советов, как избежать обморожения тела

  • Одевайтесь в несколько слоев. Многослойная одежда создает изоляционный слой воздуха, который помогает удерживать тепло. Ваш внешний слой должен быть устойчивым к ветру и водонепроницаемым, чтобы предотвратить проникновение дождя и снега.
  • Поддерживайте вещи в сухости. Используйте термическую одежду и одежду для особых условий. Термоодежда идеально подходит для сохранения тепла, и она бывает разных типов. Выбирайте материалы, которые эффективно выводят влагу при активных движениях на холоде. Если ваша активность будет невысокой, подойдет одежда, сохраняющая тепло.
  • Обувь должна быть на толстой подошве. Избегайте узкой обуви на тонкой подошве и отсутствия стелек, так как это может способствовать обморожению.
  • Защищайте руки и лицо. Позаботьтесь о наличии теплых перчаток и шапок. Для защиты лица можно использовать баф, который хорошо впитывает влагу. При ветреной погоде используйте защитный крем, а не увлажняющий.
  • Не выходите на холод с пустым желудком. В холодную погоду организму необходимо больше энергии. Возьмите с собой шоколадку или энергетический батончик для быстрого восстановления сил.
Обморожение
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, что в Киеве водолазы-спасатели сняли со льда девушку с парнем. Пострадавшие вышли на опасный участок, но не смогли вернуться самостоятельно. Инцидент произошел у Днепровской набережной.

Кроме того, на Львовщине патрульные полицейские недавно помогли водителю и пассажирам международного автобуса, застрявшим на обочине из-за сложных погодных условий. На борту транспорта находился 21 пассажир.

больницы
Львов
Львовская область
морозы
спасатели
советы
ожог

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме