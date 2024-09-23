Мобілізація в Україні — на Львівщині завгосп школи проігнорував повістку і отримав вирок

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

У Турківському районі Львівської області чоловік проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування та соціальної пітримки (ТЦК та СП) бо у нього зламався автомобіль. Суд призначив покарання.

Про це пише Zaxid.net з посиланням на вирок суду, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік працює на посаді завгоспа в одній зі шкіл району.

За результатами військово-лікарської комісії (ВЛК) його визнали придатним до служби в армії. У ТЦК виписали чоловіку бойову повістку і чекали на військовозобов'язаного у визначений день та час, але чоловік не з'явився на виряджання у військо.

На суді фігурант справи свою провину визнав. У своє виправдання підсудний сказав, що у нього зламався автомобіль, на якому добирався до ТЦК, а потім він вирішив не йти служити.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від військової служби під час мобілізації та присудив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області курсант навчального взводу покинув військову частину без дозволу. За відсутність протягом кількох годин хлопця судили та призначали йому покарання.

Також ми писали, що у Львові Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відмовив військовозобов'язаному у наданні відстрочки від мобілізації. Чоловік подав позов до суду.