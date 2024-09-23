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У Львові стоматолог недоотримував зарплату, поки працював у ВЛК — що вирішив суд

23 вересня 2024 21:54
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Львівська стоматологічна поліклініка не доплатила лікарю зарплату поки той працював у ВЛК — рішення суду
Мобілізація в Україні. Фото: ТЦК та СП/Facebook
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Львові стоматолог подав позов проти комунальної стоматологічної поліклініки №4. Лікар недоотримав десятки тисяч гривень зарплати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що чоловік працює стоматологом-терапевтом у комунальній стоматологічній поліклініці №4

З березня 2022 року по червень 2023 року він працював у військово-лікарській комісії (ВЛК) за сумісництвом. За понад рік його не звільнили з основної роботи. За цей період стоматолог недоотримав 66,7 тис. грн зарплати від поліклініки. Через що подав позов до суду.

Поліклініка частково заперечувала позов, але не надала точних розрахунків. Суд також встановив, що стоматолог працював і по суботах, але ці дні не були враховані в його зарплаті. 

Рішення суду

Під час ухвалення судом рішення було також враховано рівень інфляції, яка з березня 2022-го по червень 2023 року становила 126,19%, що суттєво збільшило розмір боргу поліклініки перед лікарем.

Суд вирішив задовольнити позов стоматолога і зобов’язав поліклініку виплатити 84 тис. грн недоотриманої зарплати.

Нагадаємо, у Львівській області курсант навчального взводу покинув військову частину без дозволу. За відсутність протягом кількох годин хлопця судили та призначали йому покарання.

Також ми писали, що у Львові Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відмовив військовозобов'язаному у наданні відстрочки від мобілізації. Чоловік подав позов до суду.

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