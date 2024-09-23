Львовская стоматологическая поликлиника не доплатила врачу зарплату, пока тот работал в ВЛК — решение суда

Мобилизация в Украине. Фото: ТЦК и СП/Facebook

Во Львове стоматолог подал иск против коммунальной стоматологической поликлиники №4. Врач недополучил десятки тысяч гривен зарплаты.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина работает стоматологом-терапевтом в коммунальной стоматологической поликлинике №4.

С марта 2022 года по июнь 2023 года он работал в военно-врачебной комиссии (ВЛК) по совместительству. За более чем год его не уволили с основной работы. За этот период стоматолог недополучил 66,7 тыс. грн зарплаты от поликлиники. Из-за чего подал в суд.

Поликлиника частично отрицала иск, но не предоставила точных расчетов. Суд также установил, что стоматолог работал и по субботам, но эти дни не были учтены в его зарплате.

Решение суда

При принятии судом решения был также учтен уровень инфляции, которая с марта 2022-го по июнь 2023 года составила 126,19%, что существенно увеличило размер долга поликлиники перед врачом.

Суд принял решение удовлетворить иск стоматолога и обязал поликлинику выплатить 84 тыс. грн недополученной зарплаты.

Напомним, во Львовской области курсант учебного взвода покинул воинскую часть без разрешения. За отсутствие в течение нескольких часов молодого человека судили и назначали ему наказание.

Также мы писали, что во Львове Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отказал военнообязанному в предоставлении отсрочки от мобилизации. Мужчина подал иск в суд.