Мобилизация в Украине - на Львовщине завхоз школы проигнорировал повестку и получил приговор

Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН

В Турковском районе Львовской области мужчина проигнорировал боевую повестку от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), потому что у него сломался автомобиль. Суд назначил наказание.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина работал в должности завхоза в одной из школ района.

По результатам военно-врачебной комиссии (ВВК) он был признан годным к службе в армии. В ТЦК выписали мужчине боевую повестку и ждали военнообязанного в определенный день и время, но мужчина не явился на отправку в армию.

На суде фигурант дела свою вину признал. В свое оправдание подсудимый сказал, что у него сломался автомобиль, на котором добирался до ТЦК, а затем и вовсе решил не идти служить.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации и присудил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области курсант учебного взвода покинул воинскую часть без разрешения. За отсутствие в течение нескольких часов молодого человека судили и назначали ему наказание.

Также мы писали, что во Львове Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отказал военнообязанному в предоставлении отсрочки от мобилизации. Мужчина подал иск в суд.