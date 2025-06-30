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Головна Львів На Львівщині чоловік ухилився від мобілізації — що вирішив суд

На Львівщині чоловік ухилився від мобілізації — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 00:33
Житель Львівщини проігнорував повістку — яке покарання обрав йому суд
Військовозобов'язаний із представником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: ukrainianwall.com

У Львівській області 42-річний військовозобов'язаний ухилився від призову. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

За даними прокуратури, у серпні 2023 року фігуранта визнали придатним до проходження військової службу. Відповідний висновок винесла ВЛК. Після цього чоловіку вручили повістку, згідно з якою він мав у визначену дату прибути до ТЦК та СП, але проігнорував цю вимогу, хоча поважних причин для неявки не мав.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене він проведе три роки у в'язниці.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок жінці, яка поширювала антиукраїнські дописи та інформувала про блокпости в місті. Її засудили до іспитового строку.

Також ми повідомляли, що львів'янин двічі підпалював автомобілі. Йому призначили покарання у вигляді понад п'яти років позбавлення волі.

суд правосуддя мобілізація ТЦК та СП ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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