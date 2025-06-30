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Главная Львов На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации — что решил суд

На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 00:33
Житель Львовщины проигнорировал повестку — какое наказание избрал ему суд
Военнообязанный с представителем ТЦК и СП. Фото иллюстративное: ukrainianwall.com

Во Львовской области 42-летний военнообязанный уклонился от призыва. За совершенное его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

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Детали дела

По данным прокуратуры, в августе 2023 года фигуранта признали пригодным к прохождению военной службы. Соответствующее заключение вынесла ВВК. После этого мужчине вручили повестку, согласно которой он должен был в определенную дату прибыть в ТЦК и СП, но проигнорировал это требование, хотя уважительных причин для неявки не имел.

Решение суда

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За совершенное он проведет три года в тюрьме.

Напомним, в Одессе вынесли приговор женщине, которая распространяла антиукраинские посты и информировала о блокпостах в городе. Ее приговорили к испытательному сроку.

Также мы сообщали, что львовянин дважды поджигал автомобили. Ему назначили наказание в виде более пяти лет лишения свободы.

суд правосудие мобилизация ТЦК и СП уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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