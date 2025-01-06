На Львівщині чоловіка засудили за виправдання війни Росії — як його покарали

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Львівській області 65-річний чоловік виправдовував війну Росії проти України. Крім того, він поширював символіки комуністичного тоталітарного режиму. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у понеділок, 6 січня.

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Деталі справи

З початку повномасштабного вторгнення Росії обвинувачений у забороненій соцмережі "Однокласники" поширював матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території України.

Чоловік стверджував, що "Україна припинить своє існування ще у 2022 році". Він вважав, що знову буде відновлена "дружня країна братів" "Малоросія".

"Окрім того, фігурант розпалював національну ворожнечу та закликав до агресивної війни. Чоловік поширював пропагандистські наративи країни-агресора та заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму", — йдеться у повідомленні.

Крім того, мешканець Львівщини розповсюджував відеоролики, в яких заперечувалася збройна агресія Росії проти України.

Що вирішив суд

Апеляційний суд залишив без змін вирок чоловіку. Раніше його було визнано винним у розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території України, умисних діях, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі, пропаганді війни, поширенні символіки комуністичного тоталітарного режиму та виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників.

"Чоловіка засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. Крім цього, заборонено обіймати посади в органах державної влади строком на три роки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Волині чоловік разом зі спільником намагався перетнути державний кордон з Білоруссю. Його затримали та притягнули до відповідальності.

Раніше у Львові суд розглянув справу чоловіка, який оплачував покупки в магазинах чужою банківською карткою, знайденою ним у банкоматі.