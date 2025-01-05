У Львові чоловік знайшов картку в банкоматі та користувався нею

Розрахунок карткою. Ілюстративне фото: Unsplush

У Львові судили чоловіка, який розраховувався в магазинах чужою банківською карткою. Перед цим він знайшов її у банкоматі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

15 листопада 2024 року чоловік виявив чужу банківську картку в банкоматі й вирішив її викрасти. Потім він неодноразово використовував картку для безконтактних оплат у магазинах та аптеках у Львові.

Загалом зловмисник витратив 3347 гривень з карти іншого громадянина.

Потерпілий підтвердив факт викрадення банківської картки, але зазначив, що чоловік повернув йому викрадені гроші за день до початку суду.

Рішення суду

Під час суду чоловік визнав свою провину та розкаявся у вчиненому. Він розповів, що викрав картку через своє наркотичне збудження, а також вже був раніше засуджений за подібні злочини.

Суд призначив покарання чоловіку у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові чоловік вкрав електросамокат Bolt, вартість якого 6000 гривень. Йому призначили випробувальний термін.

Також ми писали, що у Києві судили чоловіка, який вкрав у незнайомця телефон за 3000 гривень. Його визнали невинним через недостатню кількість доказів.