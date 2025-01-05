Во Львове мужчина нашел карточку в банкомате и пользовался ею

Расчет карточкой. Иллюстративное фото: Unsplush

В Львове судили мужчину, который рассчитывался в магазинах чужой банковской картой. Перед этим он нашел ее в банкомате.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

15 ноября 2024 года мужчина обнаружил чужую банковскую карту в банкомате и решил ее похитить. Затем он неоднократно использовал карту для бесконтактных оплат в магазинах и аптеках во Львове.

В целом злоумышленник потратил 3347 гривен с карты другого гражданина.

Потерпевший подтвердил факт похищения банковской карты, но отметил, что мужчина вернул ему украденные деньги за день до начала суда.

Решение суда

В ходе суда мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что похитил карточку из-за своего наркотического возбуждения, а также уже был ранее осужден за подобные преступления.

Суд назначил наказание мужчине в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, во Львове мужчина украл электросамокат Bolt, стоимость которого 6000 гривен. Ему назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Киеве судили мужчину, который украл у незнакомца телефон за 3000 гривен. Его признали невиновным из-за недостаточного количества доказательств.