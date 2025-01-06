На Львовщине мужчину судили за оправдание войны России — как его наказали

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львовской области 65-летний мужчина оправдывал войну России против Украины. Кроме того, он распространял символики коммунистического тоталитарного режима. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в понедельник, 6 января.

Читайте также:

Детали дела

С начала полномасштабного вторжения России обвиняемый в запрещенной соцсети "Одноклассники" распространял материалы с призывами к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.

Мужчина утверждал, что "Украина прекратит свое существование еще в 2022 году". Он считал, что снова будет восстановлена "дружественная страна братьев" "Малороссия".

"Кроме того, фигурант разжигал национальную вражду и призывал к агрессивной войне. Мужчина распространял пропагандистские нарративы страны-агрессора и запрещенную символику коммунистического тоталитарного режима", — говорится в сообщении.

Кроме того, житель Львовщины распространял видеоролики, в которых отрицалась вооруженная агрессия России против Украины.

Что решил суд

Апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине. Ранее он был признан виновным в распространении материалов с призывами к изменению границ территории Украины, умышленных действиях, направленных на разжигание национальной вражды, пропаганде войны, распространении символики коммунистического тоталитарного режима и оправдании вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников.

"Мужчина приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Кроме этого запрещено занимать должности в органах государственной власти сроком на три года", — говорится в сообщении.

Напомним, на Волыни мужчина вместе с сообщником пытался пересечь государственную границу с Беларусью. Его задержали и привлекли к ответственности.

Ранее во Львове суд рассмотрел дело мужчины, который оплачивал покупки в магазинах чужой банковской карточкой, найденной им в банкомате.