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На Львівщині чоловік зарізав подружжя та втік

1 листопада 2024 12:22
Аркадій Пастула - Редактор
Вбивство подружжя на Львівщині — зловмисника взяли під варту
Правоохоронці. Фото ілюстративне: Shutterstock
Аркадій Пастула - Редактор

У Львівській області чоловік вбив подружжя. Після злочину він втік з місця події, однак вже згодом його затримали правоохоронці.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури в Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Вбивство подружжя у Львівській області

Фігуранту оголошено підозру за фактом умисного вбивства двох людей. Наприкінці жовтня він зарізав подружжя односельців.

"Фігурант прийшов до потерпілих обговорити стосунки через конфлікт, який між ними був нещодавно. На подвір’ї виникла сварка, у ході якої підозрюваний завдав кілька ударів ножем чоловікові. Зброю нападник приготував заздалегідь і приніс з собою", — йдеться у повідомлені.

Вбивство подружжя у Львівській області
Місце злочину. Фото: t.me/lvivoblprok

Жінка намагалася сховатися в будинку, але він знайшов її в одній із кімнат і завдав кілька ударів ножем. Від отриманих поранень вона померла на місці, як і її чоловік.

Після злочину чоловік втік, проте його затримали. 

"Суд погодився з доводами прокурора і обрав підозрюваному найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави", — зазначили у прокуратурі.

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Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області в лікарні померла 15-річна дівчина, яку жорстоко мучив 17-річний сусід. Він завдав їй численних побоїв і намагався спалити.

Також у Львові засудили чоловіка, винного у вбивстві відомого художника.

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