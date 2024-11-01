Убийство супругов на Львовщине — злоумышленника взяли под стражу

Правоохранители. Фото иллюстративное: Shutterstock

Во Львовской области мужчина убил супругов. После преступления он скрылся с места происшествия, однако уже впоследствии его задержали правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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Убийство супругов во Львовской области

Фигуранту объявлено подозрение по факту умышленного убийства двух человек. В конце октября он зарезал супругов односельчан.

"Фигурант пришел к потерпевшим обсудить отношения из-за конфликта, который между ними был недавно. Во дворе возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов ножом мужчине. Оружие нападавший приготовил заранее и принес с собой", — говорится в сообщении.

Место преступления. Фото: t.me/lvivoblprok

Женщина пыталась спрятаться в доме, но он нашел ее в одной из комнат и нанес несколько ударов ножом. От полученных ранений она умерла на месте, как и ее муж.

После преступления мужчина сбежал, однако его задержали.

"Суд согласился с доводами прокурора и избрал подозреваемому самую строгую меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога", — отметили в прокуратуре.

Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области в больнице умерла 15-летняя девушка, которую жестоко мучил 17-летний сосед. Он нанес ей многочисленные побои и пытался сжечь.

Также во Львове осудили мужчину, виновного в убийстве известного художника.