ДТП на Львівщині — суд покарав чоловіка, який на Mazda MX-5 збив косулю

Косулі на полі біля дороги. Ілюстративне фото: Ohio Department of Natural Resources

У Львівській області поблизу села Янгелівка на трасі Київ — Чоп чоловік на автомобілі Mazda MX-5 збив косулю. Суд призначив винуватцю ДТП покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що інцидент стався 9 листопада 2024 року поблизу села Янгелівка на трасі Київ — Чоп.

"Чоловік керував автомобілем марки "Мазда МХ5", не був уважним та не стежив за дорожньою обстановкою. Не обравши безпечної швидкості руху здійснив наїзд на тварину — косулю. Внаслідок ДТП транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень з матеріальними збитками", — йдеться у постанові суду.

На судове засідання водій не з’явився, однак у письмових поясненнях визнав свою вину.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали адміністративної справи, зобов’язав чоловіка сплатити штраф у розмірі 850 грн, а також 606 грн судового збору.

Також ми повідомляли, що у Львівській області водій мікроавтобуса збив червонокнижного лося. Тварина загинула на місці ДТП.

Раніше ми писали, що у Києві поліцейські врятували котика, який бігав проїжджою частиною. Вони побачили змоклу та знесилену тварину посеред дороги.