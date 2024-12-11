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На Львівщині чоловік збив косулю — як його покарав суд

11 грудня 2024 10:04
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
ДТП на Львівщині — суд покарав чоловіка, який на Mazda MX-5 збив косулю
Косулі на полі біля дороги. Ілюстративне фото: Ohio Department of Natural Resources
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Львівській області поблизу села Янгелівка на трасі Київ — Чоп чоловік на автомобілі Mazda MX-5 збив косулю. Суд призначив винуватцю ДТП покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що інцидент стався 9 листопада 2024 року поблизу села Янгелівка на трасі Київ — Чоп.

"Чоловік керував автомобілем марки "Мазда МХ5", не був уважним та не стежив за дорожньою обстановкою. Не обравши безпечної швидкості руху здійснив наїзд на тварину — косулю. Внаслідок ДТП транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень з матеріальними збитками", — йдеться у постанові суду.

На судове засідання водій не з’явився, однак у письмових поясненнях визнав свою вину.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали адміністративної справи, зобов’язав чоловіка сплатити штраф у розмірі 850 грн, а також 606 грн судового збору. 

Також ми повідомляли, що у Львівській області водій мікроавтобуса збив червонокнижного лося. Тварина загинула на місці ДТП.

Раніше ми писали, що у Києві поліцейські врятували котика, який бігав проїжджою частиною. Вони побачили змоклу та знесилену тварину посеред дороги.

ДТП суд тварини Львівська область дикі тварини судові рішення

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