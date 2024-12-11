ДТП во Львовской области — суд наказал мужчину, который на Mazda MX-5 сбил косулю

Косули на поле у дороги. Иллюстративное фото: Ohio Department of Natural Resources

Во Львовской области вблизи села Янгелевка на трассе Киев — Чоп мужчина на автомобиле Mazda MX-5 сбил косулю. Суд назначил виновнику ДТП наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что инцидент произошел 9 ноября 2024 года вблизи села Янгелевка на трассе Киев – Чоп.

"Мужчина управлял автомобилем марки "Мазда МХ5", не был внимательным и не следил за дорожной обстановкой. Не избрав безопасной скорости движения совершил наезд на животное — косулю. В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения с материальным ущербом", — говорится в постановлении суда.

На судебное заседание водитель не явился, однако в письменных объяснениях признал свою вину.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы административного дела, обязал мужчину уплатить штраф в размере 850 грн, а также 606 грн судебного сбора.

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