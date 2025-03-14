Мешканця Стрийщини засудили до 9 років за наругу над могилами військових

Знищені могили військових у Стрию. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині оголосили вирок 23-річному чоловіку зі Стрийського району. Він знищив 59 могил воїнів УГА та Січових Стрільців.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Львівська обласна прокуратура повідомила про вирок 23-річному мешканцю Стрийського району, якого суд визнав винним у нарузі над могилами. За вчинене правопорушення чоловік отримав 9 років позбавлення волі.

Як встановило слідство, у березні 2021 року засуджений, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, здійснив акт вандалізму на території старого кладовища у місті Стрий.

Зруйновані могили в Стрию. Фото: Львівська обласна прокуратура

Він зруйнував 59 надмогильних пам’ятників, серед яких були поховання воїнів-інтернаціоналістів, Січових Стрільців та військових Української Галицької Армії.

Затриманий зловмисник. Фото: Львівська обласна прокуратура

Сліди на могилі. Фото: Львівська обласна прокуратура

Зловмисника застав на місці злочину охоронець кладовища, який викликав поліцію. За підрахунками, завдані дії спричинили збитки на суму майже 700 тисяч гривень.

Після судового розгляду обвинуваченого визнали винним — чоловік проведе за ґратами 9 років. До набуття вироком законної сили він перебуватиме під вартою. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Львівській області судили чоловіка, який спричинив смертельну ДТП.

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