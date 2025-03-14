Жителя Стрыйщины приговорили к 9 годам за надругательство над могилами военных

Уничтоженные могилы военных в Стрые. Фото: Львовская областная прокуратура

На Львовщине объявили приговор 23-летнему мужчине из Стрыйского района. Он уничтожил 59 могил воинов УГА и Сечевых Стрельцов.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Львовская областная прокуратура сообщила о приговоре 23-летнему жителю Стрыйского района, которого суд признал виновным в надругательстве над могилами. За совершенное правонарушение мужчина получил 9 лет лишения свободы.

Как установило следствие, в марте 2021 года осужденный, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил акт вандализма на территории старого кладбища в городе Стрый.

Разрушенные могилы в Стрые. Фото: Львовская областная прокуратура

Он разрушил 59 надгробных памятников, среди которых были захоронения воинов-интернационалистов, Сечевых Стрельцов и военных Украинской Галицкой Армии.

Задержанный злоумышленник. Фото: Львовская областная прокуратура

Следы на могиле. Фото: Львовская областная прокуратура

Злоумышленника застал на месте преступления охранник кладбища, который вызвал полицию. По подсчетам, нанесенные действия повлекли ущерб на сумму почти 700 тысяч гривен.

После судебного разбирательства обвиняемого признали виновным — мужчина проведет за решеткой 9 лет. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, во Львовской области судили мужчину, который спровоцировал смертельное ДТП.

А в Одесской области задержали мужчину, который сорвал государственный флаг с могилы украинского военнослужащего.