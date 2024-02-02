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На Львівщині депутатам сільради вручили повістки під час сесії

2 лютого 2024 09:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині депутатам сільради вручили повістки під час сесії
Засідання Сокільницької сільської ради. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У понеділок, 29 січня, у Сокільницькій сільській раді пройшла 58-а позачергова сесія. Прямісінько під час її проведення троє депутатів отримали повістки.

Про це розповіла інспекторка з військового обліку Сокільницької сільради Людмила Клюфас у коментарі LVIV.MEDIA.

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Депутати отримали повістки

На оприлюдненому відео видно, як інспекторка з військового обліку Людмила Клюфас наприкінці сесії повідомила депутатам про вручення повісток.

Вона наголосила, що повістки вручають добровільно, тож охочі можуть підійти до неї та забрати повістку. 

"Вас викликають для звірки облікових військових даних. Ви маєте право не підписуватися, але у вас є обов’язок перед державою", — заявила депутатам інспекторка з військового обліку Сокільницької сільради.

Очільник Сокільницької громади Тарас Сулимка повідомив, що принаймні троє депутатів погодилися уточнити свої дані. Людмила Клюфас також зазначила, що ще троє чоловіків-депутатів, які не були присутніми на сесії, пізніше погодилися пройти звірку даних.

За словами інспекторки, інші депутати наразі не виявили бажання отримати повістку, один із них просив про відтермінування через відрядження. Загалом депутатами у громаді є 18 чоловіків.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області 25 січня, під час засідання сесії Червоноградської міської ради, працівники місцевого ТЦК та СП вручили повістки депутатам. Повістки отримали сім місцевих нардепів, які перебували на той час у залі. 

Нагадуємо, що наразі складно точно припустити, чи ухвалять в Україні закон про мобілізацію народних депутатів.

Львів
Україна
місцеві депутати
мобілізація
повістки
народні депутати

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