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Во Львовской области депутатам сельсовета вручили повестки во время сессии

2 февраля 2024 09:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львовской области депутатам сельсовета вручили повестки во время сессии
Заседание Сокильниковского сельского совета. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В понедельник, 29 января, в Сокольниковском сельском совете прошла 58-я внеочередная сессия. Прямо во время ее проведения трое депутатов получили повестки.

Об этом рассказала инспектор по военному учету Сокольниковского сельсовета Людмила Клюфас в комментарии LVIV.MEDIA.

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Депутаты получили повестки

На обнародованном видео видно, как инспектор по военному учету Людмила Клюфас в конце сессии сообщила депутатам о вручении повесток.

Она подчеркнула, что повестки вручают добровольно, так что желающие могут подойти к ней и забрать повестку.

"Вас вызывают для сверки учетных военных данных. Вы имеете право не подписываться, но у вас есть обязанность перед государством", — заявила депутатам инспектор по военному учету Сокольниковского сельсовета.

Глава Сокольниковской громады Тарас Сулимка сообщил, что по крайней мере трое депутатов согласились уточнить свои данные. Людмила Клюфас также отметила, что еще трое мужчин-депутатов, не присутствовавших на сессии, позже согласились пройти сверку данных.

По словам инспектора, другие депутаты пока не изъявили желания получить повестку, один из них просил об отсрочке в связи с командировкой. В целом депутатами в громаде являются 18 мужчин.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области 25 января, на заседании сессии Червоноградского городского совета, работники местного ТЦК и СП вручили повестки депутатам. Повестки получили семь местных нардепов, находившихся в то время в зале.

Напоминаем, что пока сложно точно предположить, примут ли в Украине закон о мобилизации народных депутатов.

Львов
Украина
местные депутаты
мобилизация
повестки
народные депутаты

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