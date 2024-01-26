У Львівській області депутатам міськради вручили повістки

Вручення повісток нардепам Червоноградської міськради. Фото: скриншот

У Львівській області вчора, 25 січня, під час засідання сесії Червоноградської міської ради працівники місцевого ТЦК та СП вручили повістки депутатам. Повістки отримали сім місцевих нардепів, які перебували на той час у залі.

Про це повідомив громадський активіст Олександр Клімов.

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"В Червоноградській міській раді з депутатів формується штурмова група, яка весною має зайти в Крим", — іронічно підписав відео активіст.

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