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У Львівській області депутатам міськради вручили повістки

26 січня 2024 17:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Львівській області депутатам міськради вручили повістки
Вручення повісток нардепам Червоноградської міськради. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львівській області вчора, 25 січня, під час засідання сесії Червоноградської міської ради працівники місцевого ТЦК та СП вручили повістки депутатам. Повістки отримали сім місцевих нардепів, які перебували на той час у залі. 

Про це повідомив громадський активіст Олександр Клімов.

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"В Червоноградській міській раді з депутатів формується штурмова група, яка весною має зайти в Крим", — іронічно підписав відео активіст. 

Події у Львівській області — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні Служба безпеки України викрила російського пособника, який допоміг ФСБ завербувати коригувальника ударів по Яворівському полігону у Львівській області. СБУ вдалося зібрати докази на екслідера забороненої партії "Русский блок", який співпрацює з РФ. За інформацією ЗМІ, йдеться про Олександра Свистунова. 

Водночас мерія Стрия збільшила фінансування футбольного клубу, президентом якого є мер міста. З бюджету на 2024 рік виділять 6,2 мільйона гривень, що на 830 тисяч гривень більше, ніж торік. 

Також у Львівській області двоє мешканців вимагали у чоловіка сплатити вигаданий борг. У разі несплати погрожували постраждалому фізичною розправою, наразі їх затримала поліція. 

Львів
Україна
місцеві депутати
повістки
ТЦК та СП

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