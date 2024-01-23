У Стрию міськрада виділяє рекордні кошти на утримання футбольного клубу мера

Олег Канівець. Фото: скриншот з відео

У Стрию на Львівщині міська рада збільшила фінансування футбольного клубу, президентом якого є мер міста. З бюджету на 2024 рік виділять 6,2 мільйони гривень, що на 830 тисяч гривень більше, ніж торік.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET з посиланням на NGL.media.

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Що відомо про фінансування футбольного клубу

Зазначається, 60-річний Олег Канівець став президентом футбольного клубу "Скала 1911" ще у 2020 році. Тоді посадовець якраз балотувався на посаду міського голови.

З того часу ФК почав регулярно отримувати фінансування з бюджету міста. Загалом за 4 роки на це витратили 15,4 мільйони гривень.

Водночас, заступник мера Стрия Микола Дмитришин заявив, що заяву про фінансування клубу є дещо помилковим, адже гроші отримує громадська організація.

Варто зазначити, що засновниками "Скала 1911" є сам Микола Дмитришин та син мера Тарас Канівець. У 2023 році якраз створили ТОВ "ФК "Скала 1911", його засновниками стали ГО "ФК "Скала 1911" і місцевий підприємець Роман Рибчинський.

Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів Одеси. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень.

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.