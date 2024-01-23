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У Стрию міськрада виділяє рекордні кошти на утримання футбольного клубу мера

23 січня 2024 16:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Стрию міськрада виділяє рекордні кошти на утримання футбольного клубу мера
Олег Канівець. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Стрию на Львівщині міська рада збільшила фінансування футбольного клубу, президентом якого є мер міста. З бюджету на 2024 рік виділять 6,2 мільйони гривень, що на 830 тисяч гривень більше, ніж торік. 

Про це повідомляє видання ZAXID.NET з посиланням на NGL.media

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Що відомо про фінансування футбольного клубу

Зазначається, 60-річний Олег Канівець став президентом футбольного клубу "Скала 1911" ще у 2020 році. Тоді посадовець якраз балотувався на посаду міського голови.

З того часу ФК почав регулярно отримувати фінансування з бюджету міста. Загалом за 4 роки на це витратили 15,4 мільйони гривень. 

Водночас, заступник мера Стрия Микола Дмитришин заявив, що заяву про фінансування клубу є дещо помилковим, адже гроші отримує громадська організація. 

Варто зазначити, що засновниками "Скала 1911" є сам Микола Дмитришин та син мера Тарас Канівець. У 2023 році якраз створили ТОВ "ФК "Скала 1911", його засновниками стали ГО "ФК "Скала 1911" і місцевий підприємець Роман Рибчинський.

Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів Одеси. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень. 

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень. 

війна
корупція
Львів
футбол
гроші
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Львівська область
фінанси

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