В Стрые горсовет выделяет рекордные средства на содержание футбольного клуба мэра

Олег Канивец. Фото: скриншот с видео

В Стрые на Львовщине городской совет увеличил финансирование футбольного клуба, президентом которого является мэр города. Из бюджета на 2024 год выделят 6,2 миллиона гривен, что на 830 тысяч гривен больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на NGL.media.

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Что известно о финансировании футбольного клуба

Отмечается, что 60-летний Олег Канивец стал президентом футбольного клуба "Скала 1911" еще в 2020 году. Тогда чиновник как раз баллотировался на должность городского головы.

С того времени ФК начал регулярно получать финансирование из бюджета города. В общей сложности за 4 года на это потратили 15,4 миллиона гривен.

В то же время, заместитель мэра Стрыя Николай Дмитришин заявил, что заявление о финансировании клуба несколько ошибочно, ведь деньги получает общественная организация.

Следует отметить, что основателями "Скала 1911" являются сам Николай Дмитришин и сын мэра Тарас Канивец. В 2023 году как раз создали ООО "ФК "Скала 1911", его учредителями стали ОО "ФК "Скала 1911" и местный предприниматель Роман Рыбчинский.

Напомним, специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, объявленном в одном из учебных заведений Одессы. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.