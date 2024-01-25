Вимагали неіснуючий борг — на Львівщині затримали двох чоловіків
У Львівській області двоє мешканців вимагали у чоловіка сплатити неіснуючий борг. У разі несплати погрожували постраждалому фізичною розправою.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
На Львівщині чоловіку погрожували через неіснучий борг
За даними слідства, двоє мешканців Львівщини вимагали у дрогобичанина сплатити їм 2 тис. доларів неіснуючого боргу.
"У разі несплати, чоловіки погрожували фізичною розправою над потерпілим та пошкодженням його майна", — йдеться у повідомленні.
Так, правоохоронцям вдалося затримати підозрюваних після передачі їм чергового платежу — їм повідомили про підозру за фактом вимагання.
Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про накладення арешту на майно. Підозрюваних взяли під варту.
Нагадаємо, що в місті Дрогобич Львівської області поліцейські викрили наркоторговця, який збував канабіс з рук у руки мешканцям області. Загальна вартість вилученого товару складає близько мільйона гривень.
Також ми писали, що мешканець Львівської області намагався ввезти з Польщі в Україну 3,5 тонни кави. Щоправда, у декларації він назвав її "особистими речами".
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