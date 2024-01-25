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Вимагали неіснуючий борг — на Львівщині затримали двох чоловіків

25 січня 2024 19:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вимагали неіснуючий борг — на Львівщині затримали двох чоловіків
Затримання зловмисників. Фото: Львівська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області двоє мешканців вимагали у чоловіка сплатити неіснуючий борг. У разі несплати погрожували постраждалому фізичною розправою.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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За даними слідства, двоє мешканців Львівщини вимагали у дрогобичанина сплатити їм 2 тис. доларів неіснуючого боргу.

"У разі несплати, чоловіки погрожували фізичною розправою над потерпілим та пошкодженням його майна", — йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронцям вдалося затримати підозрюваних після передачі їм чергового платежу — їм повідомили про підозру за фактом вимагання.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про накладення арешту на майно. Підозрюваних взяли під варту.

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Скриншот допису Львівської обласної прокуратури

Нагадаємо, що в місті Дрогобич Львівської області поліцейські викрили наркоторговця, який збував канабіс з рук у руки мешканцям області. Загальна вартість вилученого товару складає близько мільйона гривень.

Також ми писали, що мешканець Львівської області намагався ввезти з Польщі в Україну 3,5 тонни кави. Щоправда, у декларації він назвав її "особистими речами". 

Львівська область
прокуратура
вимагання
борги

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