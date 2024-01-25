Требовали несуществующий долг — на Львовщине задержали двух мужчин

Задержание злоумышленников. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области двое жителей требовали у мужчины погасить несуществующий долг. В случае неуплаты угрожали пострадавшему физической расправой.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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По данным следствия, двое жителей Львовщины потребовали у дрогобычанина заплатить им 2 тыс. долларов несуществующего долга.

"В случае неуплаты мужчины угрожали физической расправой над потерпевшим и повреждением его имущества", — говорится в сообщении.

Так, правоохранителям удалось задержать подозреваемых после передачи им очередного платежа — им сообщили о подозрении по факту вымогательства.

В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на имущество. Подозреваемых заключили под стражу.

Скриншот поста Львовской областной прокуратуры

Напомним, что в городе Дрогобыч Львовской области полицейские разоблачили наркоторговца, который сбывал каннабис из рук в руки жителям области. Общая стоимость изъятого товара составляет около миллиона гривен.

Также мы писали, что житель Львовской области пытался ввезти из Польши в Украину 3,5 тонн кофе. Правда, в декларации он назвал ее "личными вещами".