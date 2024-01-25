Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Требовали несуществующий долг — на Львовщине задержали двух мужчин arrow

Требовали несуществующий долг — на Львовщине задержали двух мужчин

25 января 2024 19:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Требовали несуществующий долг — на Львовщине задержали двух мужчин
Задержание злоумышленников. Фото: Львовская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области двое жителей требовали у мужчины погасить несуществующий долг. В случае неуплаты угрожали пострадавшему физической расправой.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Читайте также:

На Львовщине мужчине угрожали из-за несуществующего долга

По данным следствия, двое жителей Львовщины потребовали у дрогобычанина заплатить им 2 тыс. долларов несуществующего долга.

"В случае неуплаты мужчины угрожали физической расправой над потерпевшим и повреждением его имущества", — говорится в сообщении.

Так, правоохранителям удалось задержать подозреваемых после передачи им очередного платежа — им сообщили о подозрении по факту вымогательства.

В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о наложении ареста на имущество. Подозреваемых заключили под стражу.

null
Скриншот поста Львовской областной прокуратуры

Напомним, что в городе Дрогобыч Львовской области полицейские разоблачили наркоторговца, который сбывал каннабис из рук в руки жителям области. Общая стоимость изъятого товара составляет около миллиона гривен.

Также мы писали, что житель Львовской области пытался ввезти из Польши в Украину 3,5 тонн кофе. Правда, в декларации он назвал ее "личными вещами".

Львовская область
прокуратура
вымогательство
долги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме