"Товар" на мільйон — на Львівщині затримали наркоторговця, який продавав канабіс

Затриманий наркоторговець з банкою канабісу. Фото: Національна поліція

В місті Дрогобич Львівської області поліцейські викрили наркоторговця, який збував канабіс з рук у руки мешканцям області. Загальна вартість вилученого товару складає близько мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

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Банки з канабісом. Джерело: Національна поліція

Як повідомляється, у затриманого 31-річного, раніше судимого мешканця Дрогобича, під час обшуку виявили та вилучили банки, пакунки та згортки з канабісом, електронні ваги, фасувальні засоби, значну грошову суму, вторговану за наркоторгівлю, та інші речові докази.

Банки з канабісом. Джерело: Національна поліція

Вилучену речовину відправили до Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Загальна вартість вилучених наркотиків за"чорним ринком" складає близько мільйона гривень.

Всі вилучені банки з канабісом. Джерело: Національна поліція

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у зберіганні та розповсюдженні наркотиків, йому загрожує 10 років позбавлення волі. Наразі за рішенням суду затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо, що раніше у Львівській області водій автобуса № 157 "Львів АС-2 — Забужжя" без відповідних документів перевозив пасажирів. Йому загрожує штраф у розмірі близько 17 тисяч гривень.

Водночас Турківський райсуд Львівщини визнав винними трьох працівників Самбірського ТЦК та СП у незаконному копіюванні інформації із закритих баз даних, при цьому не маючи на це дозволу керівництва. Обвинувачених зобов'язали сплатити мізерний штраф у розмірі 170 гривень кожен.