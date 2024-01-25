"Товар" на мільйон — на Львівщині затримали наркоторговця, який продавав канабіс
В місті Дрогобич Львівської області поліцейські викрили наркоторговця, який збував канабіс з рук у руки мешканцям області. Загальна вартість вилученого товару складає близько мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.
На Львівщині викрили наркоторговця
Як повідомляється, у затриманого 31-річного, раніше судимого мешканця Дрогобича, під час обшуку виявили та вилучили банки, пакунки та згортки з канабісом, електронні ваги, фасувальні засоби, значну грошову суму, вторговану за наркоторгівлю, та інші речові докази.
Вилучену речовину відправили до Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Загальна вартість вилучених наркотиків за"чорним ринком" складає близько мільйона гривень.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у зберіганні та розповсюдженні наркотиків, йому загрожує 10 років позбавлення волі. Наразі за рішенням суду затриманий перебуває під вартою.
Нагадаємо, що раніше у Львівській області водій автобуса № 157 "Львів АС-2 — Забужжя" без відповідних документів перевозив пасажирів. Йому загрожує штраф у розмірі близько 17 тисяч гривень.
Водночас Турківський райсуд Львівщини визнав винними трьох працівників Самбірського ТЦК та СП у незаконному копіюванні інформації із закритих баз даних, при цьому не маючи на це дозволу керівництва. Обвинувачених зобов'язали сплатити мізерний штраф у розмірі 170 гривень кожен.
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