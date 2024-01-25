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"Товар" на мільйон — на Львівщині затримали наркоторговця, який продавав канабіс

25 січня 2024 17:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
"Товар" на мільйон — на Львівщині затримали наркоторговця, який продавав канабіс
Затриманий наркоторговець з банкою канабісу. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В місті Дрогобич Львівської області поліцейські викрили наркоторговця, який збував канабіс з рук у руки мешканцям області. Загальна вартість вилученого товару складає близько мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

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"Товар" на мільйон — на Львівщині затримали наркоторговця, який продавав канабіс
Банки з канабісом. Джерело: Національна поліція

Як повідомляється, у затриманого 31-річного, раніше судимого мешканця Дрогобича, під час обшуку виявили та вилучили банки, пакунки та згортки з канабісом, електронні ваги, фасувальні засоби, значну грошову суму, вторговану за наркоторгівлю, та інші речові докази. 

"Товар" на мільйон — на Львівщині затримали наркоторговця, який продавав канабіс
Банки з канабісом. Джерело: Національна поліція

Вилучену речовину відправили до Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Загальна вартість вилучених наркотиків за"чорним ринком" складає близько мільйона гривень.

"Товар" на мільйон — на Львівщині затримали наркоторговця, який продавав канабіс
Всі вилучені банки з канабісом. Джерело: Національна поліція

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у зберіганні та розповсюдженні наркотиків, йому загрожує 10 років позбавлення волі. Наразі за рішенням суду затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо, що раніше у Львівській області водій автобуса № 157 "Львів АС-2 — Забужжя" без відповідних документів перевозив пасажирів. Йому загрожує штраф у розмірі близько 17 тисяч гривень.

Водночас Турківський райсуд Львівщини визнав винними трьох працівників Самбірського ТЦК та СП у незаконному копіюванні інформації із закритих баз даних, при цьому не маючи на це дозволу керівництва. Обвинувачених зобов'язали сплатити мізерний штраф у розмірі 170 гривень кожен. 

наркотики
поліція
Україна
наркоторгівля
Львівська область
Кримінал

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