"Товар" на миллион — во Львовской области задержали наркоторговца, продававшего каннабис
В городе Дрогобыч Львовской области полицейские разоблачили наркоторговца, сбывавшего каннабис из рук в руки жителям области. Общая стоимость изъятого товара составляет около миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
Во Львовской области разоблачили наркоторговца
Как сообщается, у задержанного 31-летнего, ранее судимого жителя Дрогобыча, во время обыска обнаружили и изъяли банки, свертки и свертки с каннабисом, электронные весы, фасовочные средства, значительную денежную сумму, вырученную за наркоторговлю, и другие вещественные доказательства.
Изъятое вещество отправили во Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Общая стоимость изъятых наркотиков по "черному рынку" составляет около миллиона гривен.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в хранении и распространении наркотиков, ему грозит 10 лет лишения свободы. По решению суда задержанный находится под стражей.
Напомним, что ранее во Львовской области водитель автобуса № 157 "Львов АС-2-Забужье" без соответствующих документов перевозил пассажиров. Ему грозит штраф в размере около 17 тысяч гривен.
В то же время, Турковский райсуд Львовской области признал виновными трех работников Самборского ТЦК и СП в незаконном копировании информации из закрытых баз данных, при этом не имея на это разрешения руководства. Обвиняемых обязали уплатить мизерный штраф в размере 170 гривен каждый.
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