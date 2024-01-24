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На Львівщині викрили нелегального водія — що відомо

24 січня 2024 12:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Львівщині викрили нелегального водія — що відомо
Автобуси у Львові. Фото: uk.wikipedia.org/Ivan Chernysh
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львівській області водій автобуса № 157 "Львів АС-2 – Забужжя" без відповідних документів перевозив пасажирів. Йому загрожує штраф у розмірі близько 17 тис. грн.

Про це повідомили в Львівській обласній військовій адміністрації

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Що відомо про ситуацію

Вчора, 23 січня, працівники управління транспорту департаменту дорожнього господарства спільно з працівниками відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Львівській області виявили, що водій маршруту № 157 Львів АС-2 — Забужжя здійснював перевезення пасажирів без відповідних документів. 

"У межах проведення спільного рейдового огляду виявлено транспортний засіб з трафаретом автобусного маршруту № 157 Львів АС-2 — Забужжя та складено дві постанови за порушення автотранспортного законодавства перевізником ПП "АТП-Завада"", — зазначає директор департаменту дорожнього господарства ЛОВА Орест Шуліковський.

В ОВА нагадали, що водії автотранспортних підприємств зобов’язані проходити щоденний огляд лікаря перед виїздом з підприємства, а автобус перевіряється механіком перед виїздом, про що робиться відповідний запис у журналі випуску транспортних засобів на лінію.

У разі виявлення порушень місцевих жителів закликають звертатися за коротким номером "Гарячої лінії області" — 112, або номером "Урядової гарячої лінії" — 1545.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники викрили організатора схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів. За свої послуги фігурант брав понад дві тисячі доларів. Чоловіку загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Львівська область
нелегали
автобуси
водії

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