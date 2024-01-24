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Во Львовской области разоблачили нелегального водителя — что известно

24 января 2024 12:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Во Львовской области разоблачили нелегального водителя — что известно
Автобусы во Львове. Фото: ru.wikipedia.org/Ivan Chernysh
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во Львовской области водитель автобуса № 157 "Львов АС-2 — Забужье" без соответствующих документов перевозил пассажиров. Ему грозит штраф в размере около 17 тыс. грн.

Об этом сообщили во Львовской областной военной администрации.

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Что известно о ситуации

Вчера, 23 января, работники управления транспорта департамента дорожного хозяйства совместно с работниками отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции во Львовской области обнаружили, что водитель маршрута № 157 "Львов АС-2 — Забужье" осуществлял перевозку пассажиров без соответствующих документов.

"В рамках проведения совместного рейдового осмотра обнаружено транспортное средство с трафаретом автобусного маршрута № 157 "Львов АС-2 — Забужье" и составлено два постановления за нарушение автотранспортного законодательства перевозчиком ЧП "АТП-Завада", — отмечает директор департамента дорожного хозяйства ЛОВА Орест Шуликовский.

В ОВА напомнили, что водители автотранспортных предприятий обязаны проходить ежедневный осмотр врача перед выездом с предприятия, а автобус проверяется механиком перед выездом, о чем производится соответствующая запись в журнале выпуска транспортных средств на линию.

В случае выявления нарушений местных жителей призывают обращаться по короткому номеру "Горячей линии области" — 112 или номеру "Правительственной горячей линии" — 1545.

Напомним, во Львовской области пограничники разоблачили организатора схемы незаконной переправки уклонистов за границу в обход контрольно-пропускных пунктов. За свои услуги фигурант брал более 2 тысяч долларов. Мужчине грозит до девяти лет заключения.

Львовская область
нелегалы
автобусы
водители

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