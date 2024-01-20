Ображала невістку та онуків — на Львівщині судили пенсіонерку

Суддя виносить рішення. Фото: habr.com

У Самборі Львівської області пенсіонерка ображала невістку та власних внуків. Її судили у справі щодо домашнього насильства.

Про це пише Zaxid.net.

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Відомо, що потерпіла мешкає разом зі свекрухою та дітьми в одному помешканні. За її словами, пенсіонерка постійно провокує конфлікти та психологічно на неї тисне.

Так, жінка 18 липня 2023 року ображала невістку та погрожувала їй. Також обвинувачена агресивно поводиться щодо своїх онуків.

"Потерпіла просила суд у жодному випадку не позбавляти волі обвинувачену, оскільки необхідно дочекатися свого чоловіка, який перебуває за межами України й лише після закінчення війни зможе вплинути на свою матір. Тепер на його телефонні дзвінки вона не реагує", — йдеться у матеріалах справи.

Суд визнав пенсіонерку винною у вчиненні домашнього насильства, проте звільнив її від покарання, призначивши рік іспитового терміну.

Зазначається, що пенсіонерку неодноразово притягали до відповідальності через домашнє насилля. Також у 2018 році її судили за непокору правоохоронцям — у рейсовому автобусі вона безпідставно чіплялася до водія та не реагувала на зауваження поліції.

Нагадаємо, що суд призначив два роки ув'язнення мешканцю Стрийського району за домашнє насильство над колишньою дружиною та тещею. Чоловік раніше вже був судимий за аналогічний злочин.

Також ми писали, що у Львові визнали винним чоловіка, який вбив з необережності 25-річного чоловіка. Сталося це вночі 28 червня 2021 року на зупинці громадського транспорту.