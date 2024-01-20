Обижала невестку и внуков — на Львовщине судили пенсионерку

Судья выносит решение. Фото: habr.com

В Самборе Львовской области пенсионерка оскорбляла невестку и собственных внуков. Ее судили по делу о домашнем насилии.

Об этом пишет Zaxid.net.

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Известно, что пострадавшая проживает вместе со свекровью и детьми в одном доме. По ее словам, пенсионерка постоянно провоцирует конфликты и оказывает на нее психологическое давление.

Так, женщина 18 июля 2023 года оскорбляла невестку и угрожала ей. Также обвиняемая агрессивно ведет себя в отношении своих внуков.

"Потерпевшая просила суд ни в коем случае не лишать свободы обвиняемую, поскольку необходимо дождаться своего мужа, который находится за пределами Украины и только после окончания войны сможет повлиять на свою мать. Теперь на его телефонные звонки она не реагирует", — говорится в материалах дела.

Суд признал пенсионерку виновной в совершении домашнего насилия, однако освободил ее от наказания, назначив год испытательного срока.

Отмечается, что пенсионерку неоднократно привлекали к ответственности из-за домашнего насилия. Также в 2018 году ее судили за неповиновение правоохранителям — в рейсовом автобусе она безосновательно придиралась к водителю и не реагировала на замечания полиции.

Напомним, что суд назначил два года заключения жителю Стрыйского района за домашнее насилие над бывшей женой и тещей. Муж ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Также мы писали, что во Львове признали виновным мужчину, убившего по неосторожности 25-летнего мужчину. Произошло это ночью 28 июня 2021 года на остановке общественного транспорта.