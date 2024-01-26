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Во Львовской области депутатам горсовета вручили повестки

26 января 2024 17:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области депутатам горсовета вручили повестки
Вручение повесток нардепам Червоноградского горсовета. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львовской области 25 января, во время заседания сессии Червоноградского городского совета, работники местного ТЦК и СП вручили повестки депутатам. Повестки получили семь местных нардепов, находившихся в то время в зале.

Об этом сообщил общественный активист Александр Климов.

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"В Червоноградском городском совете из депутатов формируется штурмовая группа, которая весной должна зайти в Крым", — иронично подписал видео активист.

События во Львовской области — последние новости

Напомним, что сегодня Служба безопасности Украины разоблачила российского пособника, который помог ФСБ завербовать корректировщика ударов по Яворивскому полигону во Львовской области. СБУ удалось собрать доказательства экс-лидеру запрещенной партии "Русский блок", сотрудничающему с РФ. По информации СМИ, речь идет об Александре Свистунове.

В то же время мэрия Стрыя увеличила финансирование футбольного клуба, президентом которого является мэр города. Из бюджета на 2024 год выделят 6,2 миллиона гривен, что на 830 тысяч гривен больше, чем в прошлом.

Также во Львовской области двое жителей требовали у мужчины выплатить вымышленный долг. В случае неуплаты, угрожали пострадавшему физической расправой, на данный момент их задержала полиция.

Львов
Украина
местные депутаты
повестки
ТЦК и СП

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