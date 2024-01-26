Во Львовской области депутатам горсовета вручили повестки
Во Львовской области 25 января, во время заседания сессии Червоноградского городского совета, работники местного ТЦК и СП вручили повестки депутатам. Повестки получили семь местных нардепов, находившихся в то время в зале.
Об этом сообщил общественный активист Александр Климов.
Во Львовской области депутатам раздали повестки
"В Червоноградском городском совете из депутатов формируется штурмовая группа, которая весной должна зайти в Крым", — иронично подписал видео активист.
События во Львовской области — последние новости
Напомним, что сегодня Служба безопасности Украины разоблачила российского пособника, который помог ФСБ завербовать корректировщика ударов по Яворивскому полигону во Львовской области. СБУ удалось собрать доказательства экс-лидеру запрещенной партии "Русский блок", сотрудничающему с РФ. По информации СМИ, речь идет об Александре Свистунове.
В то же время мэрия Стрыя увеличила финансирование футбольного клуба, президентом которого является мэр города. Из бюджета на 2024 год выделят 6,2 миллиона гривен, что на 830 тысяч гривен больше, чем в прошлом.
Также во Львовской области двое жителей требовали у мужчины выплатить вымышленный долг. В случае неуплаты, угрожали пострадавшему физической расправой, на данный момент их задержала полиция.
Читайте Новини.LIVE!