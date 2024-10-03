На Львівщині чоловік загинув через падіння дерева

Рятувальник розпилює дерево. Фото: ДСНС

У Стрийському районі Львівської області рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка, на якого впало дерево. Обставини цієї події з'ясовуються.

Про це повідомили у ДСНС у четвер, 3 жовтня.

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У Львівській області 2 жовтня рятувальники отримали повідомлення про те, що поблизу села Ілів Стрийського району в лісі впало дерево і придавило чоловіка.

До місця виклику виїхали рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Миколаїв.

"За допомогою спецінструменту рятувальники розрізали дерево та деблокували тіло загиблого чоловіка 1968 року народження з-під дерева", — говориться у повідомленні.

Причини та обставини цієї трагічної події встановлюються.

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