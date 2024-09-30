Рятувальники допомагають звільнити руку дитини, що застрягла в електром'ясорубці. Фото: ДСНС Львівщини

У Львові трирічний хлопчик засунув руку в електром'ясорубку, аби вивільнити кінцівку лікарі викликали рятувальників. ДСНС закликали батьків бути уважнішими щодо безпеки дітей.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у понеділок, 30 вересня.

Читайте також:

У Львові дитина засунула руку в електром’ясорубку

У Львові 3-річний хлопчик засунув руку в електром'ясорубку. Про це рятувальникам повідомили медичні працівники.

Рятувальники допомагають хлопчику. Фото: ДСНС Львівщини

"Вони приїхали до лікарні святого Миколая та за допомогою акумуляторної болгарки розрізали металеву конструкцію м’ясорубки, щоб вивільнити затиснену ручку", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники приїхали до лікарні, аби розрізати електром'ясорубку. Фото: ДСНС Львівщини

У ДСНС закликали батьків бути більш уважними та слідкувати за своїми дітьми.

Нагадаємо, у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині над вихованцями систематично знущалися та здійснювали насильство — фізичне, психологічне та сексуальне.

Ми повідомляли, що в Україні соціальні служби перевірять усі заклади, де цілодобово проживають діти. Метою таких перевірок є виявлення можливих фактів насильства.