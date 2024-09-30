У Львові трирічний хлопчик затиснув руку в електром'ясорубці
У Львові трирічний хлопчик засунув руку в електром'ясорубку, аби вивільнити кінцівку лікарі викликали рятувальників. ДСНС закликали батьків бути уважнішими щодо безпеки дітей.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у понеділок, 30 вересня.
У Львові дитина засунула руку в електром’ясорубку
У Львові 3-річний хлопчик засунув руку в електром'ясорубку. Про це рятувальникам повідомили медичні працівники.
"Вони приїхали до лікарні святого Миколая та за допомогою акумуляторної болгарки розрізали металеву конструкцію м’ясорубки, щоб вивільнити затиснену ручку", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС закликали батьків бути більш уважними та слідкувати за своїми дітьми.
Нагадаємо, у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині над вихованцями систематично знущалися та здійснювали насильство — фізичне, психологічне та сексуальне.
Ми повідомляли, що в Україні соціальні служби перевірять усі заклади, де цілодобово проживають діти. Метою таких перевірок є виявлення можливих фактів насильства.
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