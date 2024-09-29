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В Україні після інциденту на Львівщині перевірять заклади, де проживають діти

29 вересня 2024 23:43
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В Україні після інциденту у Львівській області перевірять заклади, де проживають діти
Навчальний заклад на Львівщині. Фото: ZAXID.NET
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні соціальні служби перевірять усі заклади, де цілодобово проживають діти. Метою таких перевірок є виявлення можливих фактів насильства.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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Перевірка реабілітаційних центрів

Через виявлений інцидент на Львівщині, Жолнович доручила Національній соцслужбі провести перевірки в усіх закладах, де цілодобово живуть діти, щоб виявити факти можливого жорстокого поводження з ними.

Для цього служба розробила спеціальний опитувальник, щоб виявляти такі порушення і при цьому не травмувати психіку дітей.

За словами Жолнович, для дітей в Україні, зокрема тих, хто має особливі освітні потреби, було б краще навчатися поблизу своїх домівок. У зв'язку з цим вона закликала збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи в загальних школах.

Знущання над дітьми на Львівщині

Уповноважений із прав дітей Дмитро Лубінець 28 вересня заявив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів на Львівщині керівник фізично, психологічно та сексуально знущався над дітьми.

У обласній прокуратурі Львівщини повідомили, що за фактом знущання над дітьми в ребцентрі слідчі відкрили кримінальне провадження.

У Львівській ОВА того ж дня повідомили, що директора навчально-реабілітаційного центру відсторонили від роботи на період перевірки.

Нагадаємо, на Полтавщині троє підлітків у червні вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім. Батьки двох юнаків отримали штраф у розмірі 850 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що 75% українців вважають, що сторонні люди мають реагувати на домашнє насильство щодо дітей — такі дані показало опитування Gradus Research, проведене у 2023 році. Але при цьому лише 18% респондентів справді знають, що треба робити.

діти Львів Україна порушення перевірки

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