В Украине после инцидента во Львовской области проверят заведения, где проживают дети

Учебное заведение во Львовской области. Фото: ZAXID.NET

В Украине социальные службы проверят все заведения, где круглосуточно проживают дети. Целью таких проверок является выявление возможных фактов насилия.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Проверка реабилитационных центров

Из-за выявленного инцидента на Львовщине Жолнович поручила Национальной соцслужбе провести проверки во всех учреждениях, где круглосуточно живут дети, чтобы выявить факты возможного жестокого обращения с ними.

Для этого служба разработала специальный опросник, чтобы выявлять такие нарушения и при этом не травмировать психику детей.

По словам Жолнович, для детей в Украине, в частности тех, кто имеет особые образовательные нужды, было бы лучше учиться вблизи своих домов. В связи с этим она призвала увеличивать количество семейных форм воспитания в громадах и развивать инклюзивные классы в общих школах.

Издевательство над детьми во Львовской области

Уполномоченный по правам детей Дмитрий Лубинец 28 сентября заявил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовской области руководитель физически, психологически и сексуально издевался над детьми.

В областной прокуратуре Львовщины сообщили, что по факту издевательства над детьми в ребцентре следователи открыли уголовное производство.

Во Львовской ОВО в тот же день сообщили, что директора учебно-реабилитационного центра отстранили от работы на период проверки.

Напомним, в Полтавской области трое подростков в июне совершили избиение и сексуальное насилие над несовершеннолетним. Родители двух юношей получили штраф в размере 850 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что 75% украинцев считают, что посторонние люди должны реагировать на домашнее насилие в отношении детей — такие данные показал опрос Gradus Research, проведенный в 2023 году. Но при этом только 18% респондентов знают, что нужно делать.