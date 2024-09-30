Спасатели помогают освободить руку застрявшего в электромясорубке ребенка. Фото: ГСЧС Львовщины

Во Львове трехлетний мальчик сунул руку в электромясорубку, чтобы высвободить конечность врачи вызвали спасателей. ГСЧС призвали родителей быть более внимательными по безопасности детей.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в понедельник, 30 сентября.

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Во Львове ребенок засунул руку в электромясорубку

Во Львове 3-летний мальчик сунул руку в электромясорубку. Об этом спасателям сообщили медицинские работники.

Спасатели помогают мальчику. Фото: ГСЧС Львовщины

"Они приехали в больницу святого Николая и с помощью аккумуляторной болгарки разрезали металлическую конструкцию мясорубки, чтобы высвободить зажатую ручку", — говорится в сообщении.

Спасатели приехали в больницу, чтобы разрезать электромясорубку. Фото: ГСЧС Львовщины

В ГСЧС призвали родителей быть внимательнее и следить за своими детьми.

Напомним, в учебно-реабилитационном центре Львовской области над воспитанниками систематически издевались и совершали насилие — физическое, психологическое и сексуальное.

Мы сообщали, что в Украине социальные службы проверят все заведения, где круглосуточно проживают дети. Целью таких проверок является выявление возможных фактов насилия.